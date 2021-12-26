Надежда Савченко похвасталась обновленным образом

Бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась образами, которые ей создали во время съемок программы "Випы и Топы" на телеканале "2+2", и "взорвала" сеть, сообщает УНИАН.

Экс-нардеп разместила фотографии на своей странице в Facebook и только за два часа снимки собрали почти 3 тысячи различных отметок, более 470 комментариев и свыше 100 репостов.

На снимках Савченко позирует в нескольких платьях с довольно глубоким декольте. Одно платье голубого цвета, а другое – темное с отливом. Во время фотосессии бывший нардеп позировала стоя, а также сидя на полу и в кресле.

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

© facebook.com/Savchenko.Nadiia

Во время съемок программы "Випы и топы" на "2+2" Савченко пригласили в салон красоты, там ей сделали прическу и макияж, а потом она отправилась выбирать платье.

Экс-нардеп призналась, что нечасто ходит в салоны красоты, поскольку не считает нужным тратить на это деньги.

Бывшая депутат также поделилась, что когда-то была платиновой блондинкой, почти перламутровой, а также ее волосы были бордовыми, баклажанными и синими.

Кроме того, Савченко сказала, что в ее гардеробе есть четыре-пять строгих, классических платьев без бантов, рюшей и других декоративных элементов.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото Савченко в новых образах.

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Скриншот

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