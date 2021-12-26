Новый Samsung Galaxy S22 наглядно сравнили с Galaxy S21

Премьера флагманских смартфонов Galaxy S22 ожидается в феврале 2022 года. Ранее считалось, что внешне стандартная модель из линейки будет практически полностью копировать Galaxy S21, однако это не так, сообщает УНИАН.

В Сети сравнили на фото тыльные части Galaxy S22 и Galaxy S21. Дизайн смартфонов в целом похож, но у новинки всё-таки есть некоторые отличия от предшественника.

Так, у Galaxy S21 задняя часть со скруглениями со всех четырёх сторон, а выступающий блок камеры металлический. Что касается S22, то, во-первых, сами модули камеры будут побольше. Во-вторых, тыльная часть нового смартфона будет плоской, а сам блок – прозрачным.

Что касается аппаратной начинки, то базовая модель получит 6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью от 4000 до 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и тройную камеру на 50+12+12 Мп с широким углом и телевиком. Более продвинутый Galaxy S22+ будет выглядеть аналогично.

В свою очередь Ultra-версия будет оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и топовой камерой с датчиками разрешением 108, 10, 10 и 12 Мп.

В Украине смартфоны серии Samsung Galaxy S22 будут работать на еще неанонсированном процессоре Exynos 2200 с графикой от AMD, но в некоторых странах в продажу поступят версии на Snapdragon 8 Gen 1.