У Путина назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти" для РФ
Безопасность России находится под угрозой из-за якобы "обмана" Запада о непродвижении НАТО на восток. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, это "вопрос жизни и смерти" для России, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом заявил Песков в эфире телеканала "Россия-1".
"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал он.
При этом Песков упомянул возможное расширение НАТО на постсоветские страны, включая Украину.
"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Путин будет опираться на мнение военных.