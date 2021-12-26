Измерить пульс теперь можно с помощью камеры iPhone

Функция измерения пульса и частоты вдохов в Google Fit теперь доступна владельцам iPhone. Никаких специальных приборов при этом не нужно: используется только камера, сообщает УНИАН.

Подобные возможности появились на Android еще в начале года, а теперь их добавили и в приложение для конкурирующей платформы.

Как это работает

Проскрольте вниз главную страницу приложения, после чего откройте раздел "Изучить";

Выберите пункт "Измерить пульс", после чего приложите палец к объективу основной камеры и слегка надавите;

Процесс занимает около 30 секунд, результатом станет график. Если есть отклонение от нормы, приложение об этом сообщит.

Чтобы измерить частоту вдохов, нужно поставить смартфон перед собой на устойчивой поверхности, чтобы в кадре была голова и грудь. Fit рассчитывает параметр по движению грудной клетки.

При этом в Google отмечают, что результаты измерений не могут сравниться с медицинским оборудованием, поэтому не должны использоваться для диагностики и лечения заболеваний.

Google Fit доступен в App Store абсолютно бесплатно.