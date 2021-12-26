74-летняя София Ротару кардинально сменила имидж

Украинская певица софия Ротару уже не первый раз с 2014 года выступает в РФ. На этот раз она посетила съемки новогоднего концерта, который покажут 31 декабря на одном из российских телеканалов, сообщает УНИАН.

Для выступления на концерте она сменила имидж. Ротару повторила собственный образ из 90-х. На снимках, опубликованных в сети, она предстала в красной блестящей майке, кожаном пиджаке со стразами и шипами, а также в байкерских перчатках.

"Красавица! Так выглядеть в 74! С "Новогодней ночи" 1992 года совсем не изменилась", "Красавица", "Очень красивая, как всегда, и приятно ее слушать", "Мне бы в ее годы так зажигать" , - пишут поклонники в комментариях под фото.