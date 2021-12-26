Российские разведчики тренировались в стрельбе у границы Украины

Около 500 разведчиков 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) российской армии отработали навыки стрельбы. Учения проводили в зимних условиях на полигоне Кадамовский в Ростовской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Южного военного округа.

"Военнослужащие вели огонь из штатного оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. В ходе занятий военнослужащие провели огневые тренировки со всеми видами штатного стрелкового оружия, отработали навыки армейской тактической стрельбы" , - говорится в сообщении.

Между тем 25 декабря Южный военный округ сообщил, что возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях.

Учения проводились на полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в оккупированном Крыму, в Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказ, а также на полигонах военных баз РФ в Армении, и на территории оккупированных Абхазии, и Южной Осетии.

Отметим, 150-я мотострелковая дивизия была создана в 2016 году. Она была дислоцирована у поселка Кадамовский в Ростовской области. Как заявил военный министр РФ Сергей Шойгу, дивизия создана "в условиях ухудшения международных отношений с соседними государствами".

Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Полагают, что вторжения не будет 41,4% опрошенных.