Украина не выполнила обязательство меморандума с МВФ по приватизации — аналитики

Аналитики по вопросам корпоративного управления заявили, что Правительство не выполнило обязательства по обновленному меморандуму с МВФ о продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в публикации Soe Weekly.

"Согласно обновленному Меморандуму МВФ, украинское правительство взяло на себя обязательство начать тендеры по продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года, включая "ОГХК", "Первый Киевский машиностроительный завод" и "Президент-отель". Однако ни один из этих аукционов не состоится до этого срока" , – сообщили они.

Так, аукцион "ОГХК" снова перенесен, продажа "Первого киевского машиностроительного завода" (больше известного как "Большевик") Антимонопольный комитет приостановил, а аукцион "Президент-Отеля" по состоянию на сегодняшний день так и не объявлен.