Собственники квартир снимают их с продажи в ожидании роста цен

Собственники квартир снимают их с продажи в ожидании роста цен
Фото: sluga-narodu.com

Продавцы жилья на вторичном рынке Украине временно снимают свои объекты с продажи в ожидании более выгодного момента для сделки. Об этом рассказал сооснователь и CEO оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, подбивая итоги уходящего года, сообщает UBR.

По его прогнозу, рост цен на квартиры уже не за горами. Немаловажную роль в этом сыграет и увеличение ценников на первичном рынке жилья.

Итоги и прогнозы рынка вторичной недвижимости:

  • в целом по рынку квартиры в готовых (не старых) домах с начала года подорожали на 15-20%;
  • цены в недавно сданных ЖК выросли минимум на 20%. В старом жилом фонде – на 5-7%;
  • в ветхих, аварийных и домах "на отшибе" цены просели на 4-6%;
  • в ближайшие 3-6 месяцев цены на "вторичке" могут вырасти еще на 5-8%;
  • подогревать рост цен будет первичный рынок и доступные ипотечные программы;
  • доля спекулятивных сделок на вторичном рынке – не более 15% от всех сделок;
  • общий объем сделок на вторичном рынке в 2021 году вырос примерно в 1,5 раза по сравнению с 2020-м;
  • часть продавцов сняли квартиры с продажи в ожидании роста цен;
  • квартиры в популярных объектах с хорошей инфраструктурой и возле метро продаются за несколько дней;
  • продавцы соглашаются на торг крайне неохотно, скидывают не более 3-5%.

Вместе с этим, добавляет эксперт, аренда жилья с начала года подорожала на 10-15%. По его мнению, арендные ставки в ближайшие несколько месяцев расти не будут и, скорее всего, стабилизируются на текущем уровне.

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