Собственники квартир снимают их с продажи в ожидании роста цен

Продавцы жилья на вторичном рынке Украине временно снимают свои объекты с продажи в ожидании более выгодного момента для сделки. Об этом рассказал сооснователь и CEO оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, подбивая итоги уходящего года, сообщает UBR.

По его прогнозу, рост цен на квартиры уже не за горами. Немаловажную роль в этом сыграет и увеличение ценников на первичном рынке жилья.

Итоги и прогнозы рынка вторичной недвижимости:

в целом по рынку квартиры в готовых (не старых) домах с начала года подорожали на 15-20%;

цены в недавно сданных ЖК выросли минимум на 20%. В старом жилом фонде – на 5-7%;

в ветхих, аварийных и домах "на отшибе" цены просели на 4-6%;

в ближайшие 3-6 месяцев цены на "вторичке" могут вырасти еще на 5-8%;

подогревать рост цен будет первичный рынок и доступные ипотечные программы;

доля спекулятивных сделок на вторичном рынке – не более 15% от всех сделок;

общий объем сделок на вторичном рынке в 2021 году вырос примерно в 1,5 раза по сравнению с 2020-м;

часть продавцов сняли квартиры с продажи в ожидании роста цен;

квартиры в популярных объектах с хорошей инфраструктурой и возле метро продаются за несколько дней;

продавцы соглашаются на торг крайне неохотно, скидывают не более 3-5%.

Вместе с этим, добавляет эксперт, аренда жилья с начала года подорожала на 10-15%. По его мнению, арендные ставки в ближайшие несколько месяцев расти не будут и, скорее всего, стабилизируются на текущем уровне.