Ледяной дождь спровоцировал крупную аварию в США

23 декабря на магистрали I-94 в штате Висконсин, внезапно «зарядивший» ледяной дождь мигом превратил дорожное полотно в натуральный каток. А в таких обстоятельствах зачастую никакое водительское мастерство не поможет, сообщает Motor 1.

По сообщениям очевидцев, «нулевым пациентом» оказался грузовик: многотонная машина влетела в отбойник и выставилась поперек дороги, подмяв под себя парочку легковушек. А затем загорелась. Дальше же начался импровизированный «боулинг». Глядя на последствия ДТП, трудно поверить, что обошлось без травм и жертв. Настоящее рождественское чудо, не иначе.

Несмотря на то, что «замес» не попал в объективы видеорегистраторов и дорожных камер (или же власти просто не захотели делиться записями?), в нашем распоряжении оказался видеоролик, снятый в первые же минуты после аварии.

Обилие вовлеченной в ДТП грузовой техники объясняется тем, что этот участок трассы I-94 – главное связующее звено между штатами Миннеаполис и Чикаго. А передвигаются «дальнобои», как правило, как раз в ночные и утренние часы