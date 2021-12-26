Путин опасается, что Запад будет создавать угрозы

Запад может использовать "гарантии безопасности" как возможность создания угроз России на территории соседних с ней стран, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наше предложение по гарантиям безопасности — оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, США, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу" , — заявил Путин.

При этом он добавил, что единственной целью РФ в диалоге с Западом является достижение договоренностей, которые обеспечили бы безопасность страны и ее граждан.