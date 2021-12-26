Украина могла бы покупать газ в десять раз дешевле, – Порошенко

Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.