Украина могла бы покупать газ в десять раз дешевле, – Порошенко
Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.
"Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого крадівництва", ни на коррупцию на закупки медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле сегодняшней цены", – сказал Петр Порошенко.