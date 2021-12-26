Гороскоп на 27 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 27 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. Некоторые из них могут перейти черту дозволенного, что негативно скажется на их отношениях с окружающими, сообщает УНИАН.

Овен

Завтра вам все будет удаваться. Поэтому не бойтесь начинать что-то новое.

Телец

Окружающие завтра захотят указать вам на ваше место. Не принимайте это близко к сердцу.

Близнецы

Кому-то очень может понадобиться ваш совет. Не скупитесь на ценную информацию и помоги близкому человеку.

Рак

А вот Ракам в понедельник совсем будет не до работы. Если лень возьмет над вами верх, тогда хотя бы создавайте видимость работы.

Лев

Вы - хороший манипулятор. Завтра вы сможете получить все, что хотите с помощью своих навыков.

Дева

Вам захочется получить все и сразу. При этом конкуренты вас совсем не интересуют, вы способны пойти по головам.

Весы

Постарайтесь быть более дипломатичным в решении разных вопросов.

Скорпион

День пройдет легко и непринужденно, так что можете просто плыть по течению.

Стрелец

Есть вероятность, что ваш руководитель сделает вам подарочек на Новый год и повысит в должности.

Козерог

Завтра у вас может состояться серьезный разговор с важным для вас человеком.

Водолей

Проведите день в социуме, общаясь как можно с большим количеством людей.

Рыбы

А Рыбам астрологи советуют проявить свои лидерские качества.