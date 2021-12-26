Гороскоп на 27 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 27 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. Некоторые из них могут перейти черту дозволенного, что негативно скажется на их отношениях с окружающими, сообщает УНИАН.
Овен
Завтра вам все будет удаваться. Поэтому не бойтесь начинать что-то новое.
Телец
Окружающие завтра захотят указать вам на ваше место. Не принимайте это близко к сердцу.
Близнецы
Кому-то очень может понадобиться ваш совет. Не скупитесь на ценную информацию и помоги близкому человеку.
Рак
А вот Ракам в понедельник совсем будет не до работы. Если лень возьмет над вами верх, тогда хотя бы создавайте видимость работы.
Лев
Вы - хороший манипулятор. Завтра вы сможете получить все, что хотите с помощью своих навыков.
Дева
Вам захочется получить все и сразу. При этом конкуренты вас совсем не интересуют, вы способны пойти по головам.
Весы
Постарайтесь быть более дипломатичным в решении разных вопросов.
Скорпион
День пройдет легко и непринужденно, так что можете просто плыть по течению.
Стрелец
Есть вероятность, что ваш руководитель сделает вам подарочек на Новый год и повысит в должности.
Козерог
Завтра у вас может состояться серьезный разговор с важным для вас человеком.
Водолей
Проведите день в социуме, общаясь как можно с большим количеством людей.
Рыбы
А Рыбам астрологи советуют проявить свои лидерские качества.