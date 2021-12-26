В Кремле объяснили, что Путин готов обсуждать с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Впрочем, заявил Песков, общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях" , — сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ в Санкт-Петербурге, он рассмеялся:

"Зеленский может приехать безусловно, но я не думаю, что это сделает".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский "попал под влияние радикальных элементов".