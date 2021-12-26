"Омикрон" и "Дельта" снижают врожденный иммунитет
Белки N, Orf6 и Orf9b нейтрализуют способность организма вырабатывать белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь, сообщает Корреспондент.
В результате эволюции штамм коронавируса Альфа начал вырабатывать больше белков, которые подавляют врожденную иммунную систему человека, говорится в публикации авторитетного научного журнала Nature. Схожие мутации есть у штаммов Дельта и Омикрон, сказано в статье.
Белки N, Orf6 и Orf9b нейтрализуют способность организма вырабатывать белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь.
"В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в Альфе, присутствуют в Дельте и Омикроне, - добавляют ученые.
Летом группа американских ученых направила в CDC (Centers for Disease Control and Prevention; Центры по контролю и профилактике заболеваний США) документ, в котором утверждает, что штамм Дельта не менее заразен, чем ветряная оспа.
В настоящий момент все больше врачей и ученых считают самым заразным штаммом вариант Омикрон.