Германия и Россия согласовали встречу по Украине

Германия и Россия договорились провести в начале января встречу высокопоставленных представителей двух стран для обсуждения конфликта вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак проведут обстоятельные переговоры о конфликте между Москвой и Киевом, сообщили западные информагентства со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

23 декабря Шольц уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению Берлина, федеральный канцлер Германии в ходе разговора подчеркнул "насущную необходимость деэскалации" и призвал форсировать переговоры по Украине в рамках нормандского формата, в которых, наряду с Россией, Украиной и Германией, участвует и Франция.

Российско-украинский конфликт

В октябре 2021 года стали поступать массовые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военнослужащих.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предположила, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Соединенные Штаты и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва отрицает планы вторжения в Украину и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении этой страны и проведении маневров возле российских границ.

25 декабря министерство обороны РФ сообщило о завершении маневров в приграничных с Украиной районах. Согласно сообщению ведомства, в места постоянной дислокации вернутся более 10 тысяч российских солдат.

На востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Украина и Запад обвиняют Москву в оказании военной помощи сепаратистам. Кремль отрицает это.