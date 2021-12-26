Глава Еврокомиссии: Россия должна прекратить провокации

Европейский Союз хочет хороших отношений с Россией, однако ставит их в зависимость от ситуации с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".

"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации" , — заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов не просто ужесточить санкции против Российской Федерации, а принять "беспрецедентные меры".