В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год
Война войной, а праздники никто не отменял. Повара бригад уже разработали праздничное меню для украинских защитников. При этом меню составляли по желанию военных, сообщает РБК-Украина.
Повар батальона одной из механизированных бригад заранее составляет праздничное меню. По словам Ольги, на новогоднем столе будет несколько видов салатов.
"Наши ребята в плане праздничного стола консерваторы - заказали блюда "как в детстве" - оливье, селедку под шубой, "мимозу". Поэтому буду удовлетворять их гастрономические капризы, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все", - отметила девушка.
Она также добавила, что будет готовить и салат из крабовых палочек. Среди основных блюд будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба. Ольга взялась делать и "перепичку" с картофелем и капустой.
Бойцы признались, что на десерт мечтают о домашнем Наполеоне.
"Жена всегда готовит этот торт. Для меня и праздник не праздник без Наполеона", - отметил военнослужащий Владимир.
Это в тайне передали Ольге, на что она ответила, что исполнит эту "сладкую мечту", поскольку все ингредиенты для этого есть.