В Киеве из автомобилей создали яркую новогоднюю елку
В Киеве автомобилисты традиционно создали из своих авто новогоднюю елку. В данном мероприятии использовали более 300 машин, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал "Типичный Киев", который также опубликовал соответствующее видео.
"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", - говорится в сообщении.
На видео видно, как владельцы авто расположили свои машины таким образом, чтобы они все вместе напоминали елку. При этом они включили фары и аварийный сигнал.
Напомним, новогодняя елка в доме должна быть украшена по всем правилам энергетических потоков для привлечения внимания символа года - Тигра. Также значение имеет и место расположение елки, и цвет игрушек, которыми вы ее украшаете.