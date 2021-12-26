В Киеве из более 300 автомобилей создали яркую новогоднюю елку

В Киеве автомобилисты традиционно создали из своих авто новогоднюю елку. В данном мероприятии использовали более 300 машин, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал "Типичный Киев", который также опубликовал соответствующее видео.

"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни" , - говорится в сообщении.

На видео видно, как владельцы авто расположили свои машины таким образом, чтобы они все вместе напоминали елку. При этом они включили фары и аварийный сигнал.

Напомним, новогодняя елка в доме должна быть украшена по всем правилам энергетических потоков для привлечения внимания символа года - Тигра. Также значение имеет и место расположение елки, и цвет игрушек, которыми вы ее украшаете.