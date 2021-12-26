Дипломаты осудили политическое преследование Порошенко

Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого президента Петра Порошенко. Главный месседж, который они посылают власти в Киеве - это возвращение ко временам Януковича, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит статья американского дипломата, бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера "Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину".

"Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине - бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом - в то время как другие остаются в тени" , - пишет дипломат.

Волкер отмечает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину.

"Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны" , - убежден Волкер.

Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.

"Я удивился этой информации. Я считал и считаю, что Зеленский - мастер маркетинговой политики в общении с обществом. Я, конечно, не владею деталями обвинений против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича" , - говорит Джон Гербст.

Обвинение против Порошенко - позорный трагифрас. Об этом пишет украинский писатель и дипломат Юрий Щербак.

"Позорным трагифарсом считаю предъявленные Зеленским обвинения против пятого президента Украины Петра Порошенко. Человек, благодаря воле и энергии которого была остановлена ​​агрессия России, обвиняется в государственной измене! Только сценаристы шутов могли удостоиться такого. Вместо того, чтобы консолидировать Украину в минуты смертельной опасности - российской агрессии - они сеют раздор и хаос. Вечный позор капитулянтам" , - пишет Щербак.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия.

"Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власть провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России" , - пишет Яценюк.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый убежден - после того, как Порошенко вместе с армией, добровольцами и всем украинским народом освободил две трети оккупированного Донбасса, он стал для Путина врагом №1.

"Подозрение Порошенко - это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко - враг №1, - отмечает он. - И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным - Порошенко если не за решеткой, то под таким давлением, чтобы его политически уничтожать".

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Речь идет об организации якобы контрабандной схемы поставок угля в 2014-2015 годах.

Его вызвали повесткой в Госбюро расследований, но он не появился, поскольку уехал за границу и обещает вернуться в январе.

Защита Порошенко ждет официальную информацию от Офиса генпрокурора по поводу разрешения на его задержание.