СМИ: Британия планирует эвакуацию войск из Украины

Более 100 британских военнослужащих занимаются обучением украинских сил. Большая часть находится в городе Яворов, сообщает Корреспондент.

Британские войска готовы к эвакуации из Украины в случае вторжения России, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники 26 декабря. Издание отмечает, что командующие Вооруженными силами Великобритании уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

"Военное руководство должно будет организовать всеобъемлющий "обзор" [британской учебной миссии] Orbital, чтобы в дальнейшем гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства будет "безопасно выведен с украинской территории", - говорится в материале газеты .

Более 100 британских военнослужащих занимаются обучением украинских сил. Большая часть британских сил в Украине находится в городе Яворов Львовской области, небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве, пишет издание.

Источники утверждают, что в случае эскалации конфликта британские военные направятся к границе с Польшей.

Приказ об эвакуации поступит от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные уже в скором времени "будут наготове", а также наблюдать за "атмосферой" и обстановкой.

Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации в Украине, которая сложилась из-за стягивания российских войск.

Ранее британская газета ​​Mirror сообщила, что Лондон готов перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения.