В Белом доме заявили о "невиданных санкциях" в случае вторжения РФ в Украину

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Байдена введет "невиданные санкции" против России в случае военного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

"Мы очень четко понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее" , — заявила политик.

Также Харрис не стала отвечать на вопрос, могут ли потенциальные санкции Запада затронуть лично главу Кремля Владимира Путина.