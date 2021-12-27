Диетологи развенчали 5 мифов о молочных продуктах

О пользе молока мы все слышали с детства и передавали эти знания своим детям. Современная диетология ошеломляет: материнское молоко – единственное, которое действительно полезно и необходимо для полноценного развития, остальная польза молочных продуктов – миф, сообщает Обозреватель.

Действительно ли это так, и правда ли, что молоко не так полезно, как мы думаем? Издание Physicians Committee проанализировало и опубликовало результаты некоторых исследований по этому вопросу.

Миф 1. Молоко укрепляет кости

С детства мы слышали, что молочные продукты – лучше источник кальция, который необходим для укрепления костной системы. Однако связь между потреблением молочных продуктов и здоровьем костей – всего лишь распространенный миф. Сразу несколько исследований доказали это.

Исследования не связывают усвоение кальция с молочными продуктами. Источник: pixabay.com

Так, опубликованный Brititsh Medical Journal анализ свидетельствует, что количество потребленного молока в подростковом возрасте никоим образом не повлияло на риск и частоту переломов шейки бедра у пожилых людей. Другое исследование показало, что факты того, что кальций, который попадает в организм с пищевыми продуктами, предотвращает переломы костей, слабы и противоречивы.

Миф 2. Молоко помогает худеть

Рекламные проспекты призывают к употреблению молочной продукции тех, кто стремится снизить вес, однако наука опровергает эти утверждения. К тому же, одно масштабное исследование заключило, что молоко может даже приводить к увеличению массы тела. Участники эксперимента не только не похудели, но и те, кто имел в рационе больше молочных продуктов, прибавили в весе.

Даже низкокалорийное молоко не влияет на уменьшение веса. Источник: pixabay.com

Следует заметить, что умеренное употребление кисломолочных продуктов может помочь в налаживании работы кишечника, что, в свою очередь, положительно влияет на процессы пищеварения.

Миф 3. Молоко – идеальная природа еда

На самом деле установлено, что более 60% людей страдают непереносимостью лактозы, что, в свою очередь, может вызвать неприятные симптомы в организме, даже вызывая онкологические заболевания.

Для сбалансированного питания одного молока маловато. Источник: pixabay.com

В то же время, небольшое количество молока можно добавлять в рацион каждого.

Миф 4. Детям необходимо молоко

Действительно, материнское молоко жизненно необходимо для младенцев, поскольку содержит все необходимые питательные вещества, а длительное грудное вскармливание укрепляет детский иммунитет и защищает от болезней. Однако после отлучения от груди детям не нужно большое количество молока для того, чтобы быть здоровыми.

Грудное вскармливание – залог детского здоровья. Источник: pixabay.com

Некоторые медики связывают употребление молока в раннем возрасте с возникновением колик и диабета I типа. Также молоко достаточно питательно, поэтому может уменьшать чувство голода и приводить к тому, что ребенок недополучает полезные вещества из другой пищи.

Миф 5. Молоко полезно для работы сердца

Налаженная работа сердечно-сосудистой системы зависит от многих факторов, в том числе от питания. Молоко и молочные продукты содержат насыщенные жиры. Большое их количество влечет за собой закупорку артерий.

Насыщенные жиры могут вредить сердечной системе. Источник: pixabay.com

Также в молоке содержится диетический холестерин. Рацион питания, в котором преобладают насыщенные жиры и холестерин, вредит работе сердца. В то же время следует отметить, что, например, молоко на растительной основе не содержит насыщенных жиров.

Как видим, ученые представляют разносторонние, иногда даже противоположные, показания пользы или вреда молочных продуктов. На самом деле, большинство из них соглашаются с тем, что умеренность – лучший выход. Составляйте свое меню правильно, учитывайте особенности собственного организма, интересуйтесь свойствами пищевых продуктов – и ваш рацион будет сбалансирован и полезен.