Как уберечь новогоднюю елку от детей и животных: забавные лайфхаки

Елка является главным атрибутом новогодних праздников в доме, однако украсить зеленую красавицу, когда дома живут маленькие дети и животные – очень непросто. Кошек озадачивает появление нового аксессуара, а деткам интересно поиграть с яркими игрушками, сообщает Обозреватель.

Хозяева стараются всеми усилиями уберечь новогодние украшения от маленьких рук и лап. Сайт собрал лайфхаки из соцсетей, которые помогут защитить елку от озорников.

Лис любит играть со всеми новыми предметами дома. Он уже несколько раз подряд опрокидывал елку, поэтому хозяева повесили искусственное дерево на потолок.

Лис достал новогоднюю елку. Источник: Reddit/lokitheredfox

Хозяева решили не ставить дома елку, а украсить люстру. Маленькие озорники пока не достают до потолка.

Креативные хозяева украсили люстру. Источник: Instagram/kniki

Кошка злится, что не может добраться до новогодних украшений.

Хозяева украсили несколько веточек елки. Источник: Reddit/jennthemermaid

Елку спрятали в стеклянный сейф, чтобы сохранить игрушки целыми до конца рождественского периода.

Елка стоит в стеклянной коробке. Источник: Instagram/nettegbg

Елка в клетке рассмешила пользователей соцсетей. Однако больше нет другого выхода, как сохранить новогоднюю красавицу от лап рыжего озорника.

Елку закрыли в клетке. Источник: Youtube/Cole and Marmalade

Молодая овчарка нападал на елку, поэтому хозяевам пришлось установить забор.

Собака нападала на новогоднее дерево. Источник: Imgur/Rg4zkoN

Коты боятся шума пылесоса, потому хозяева установили миниатюрное дерево прямо на его ручке.

Кот с интересом смотрит на новогоднее дерево. Источник: Instagram/coleandmarmalade

Хозяева обернули новогоднюю елку прозрачной пищевой пленкой.

Елку спасли от лап собачки. Источник: Instagram/dogloverstore

Ребята решили украсить елку по-своему.