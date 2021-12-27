Курс валют НБУ на 27 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, не изменился и составил 27.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.84 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.63 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 6.67 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 декабря 2021 года.