Мороз и снег на юге и западе: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 27 декабря, в южной части, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. На остальной территории без осадков, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

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Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:

в западных областях днем -3 -6, ночью -9 -13 градусов;

на севере страны днем -3 -6 градусов, ночью -10 -12;

в восточных областях от -6 -8 днем, а ночью -12 -14 градусов;

на юге страны от -3 до +3, а ночью -1 -4 градусов;

в центральных областях днем -2 -5 градусов, а ночью -9 -11.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.