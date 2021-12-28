Простое меню до застолья и после, для тех, кто не хочется поправляться

Как провести день перед новомодним ужином? Может разгрузиться? Может не есть? Может кефир выпить? Были у вас такие мысли? Что же делать, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

А все просто, если понимаешь в схемах питания, - утверждает на личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко. Вот простая инструкция до застолья и на следующий день после.

31.12, меню на день со временем:

12:00 — завтрак — да-да, мы делаем очень поздний завтрак, чтобы не было ощущения, что вы едите 24 часа подряд. Омлет на воде из 2-х яиц с овощами замороженными или любыми термически обработанными 100-150 г, приготовленные на масле. 15:00-16:00 — перекус - фрукты/ягоды 300 г 18:00-19:00 — перекус - овощной супчик 400-500 мл И уже ешьте все, что угодно на новогоднем ужине в 22:00.

А вот меню на первый день нового года – 1 января:

Завтрак через 13-14 часов после последнего кусочка, который к вам попал в рот ночью, для того, чтобы дать организму отойти. На завтрако-обед в таком случае мы можем использовать тот же омлет, добавив к нему сыра, рыбу или бутерброд с икрой. Ну, а дальше день как получится, главное пить много воды, есть больше овощей и можно фрукты вместо сладкого.