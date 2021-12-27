В команде Ломаченко рассказали о планах боксера
Украинский боксер Василий Ломаченко в своем следующем поединке хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф.
"Ломаченко четко дал нам понять, что это тот бой, который он сейчас хочет получить. Мы дружески пытаемся обсудить с командой Камбососа проведение поединка в первой половине следующего года", - сказал Дюбоф.
Он также подчеркнул, что Ломаченко рассматривает потерю титулов как возможность для дальнейшего роста:
"Он не смотрит на неудачу как на снижение своей стоимости. Ломаченко видит в этом новое движение вперед. Василий вернулся с двумя великолепными победами, и он никогда не говорил "нет" ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы".
Ситуация в легком весе
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Василию Ломаченко.
- Украинский боксер 12 декабря уверенно побил Ричарда Комми и теперь занимает второе место в рейтинге лучших представителей легкого дивизиона от BoxRec.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.