В команде Ломаченко рассказали о планах боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко в своем следующем поединке хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф.

"Ломаченко четко дал нам понять, что это тот бой, который он сейчас хочет получить. Мы дружески пытаемся обсудить с командой Камбососа проведение поединка в первой половине следующего года" , - сказал Дюбоф.

Он также подчеркнул, что Ломаченко рассматривает потерю титулов как возможность для дальнейшего роста:

"Он не смотрит на неудачу как на снижение своей стоимости. Ломаченко видит в этом новое движение вперед. Василий вернулся с двумя великолепными победами, и он никогда не говорил "нет" ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы".

Ситуация в легком весе