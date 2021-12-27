Представлены лучшие нокауты года в UFC (видео)
Самый популярный промоушн смешанных единоборств UFC представил лучшие нокауты уходящего года, сообщает УНИАН.
Видео опубликовал официальный YouTube-канал UFC.
В подборку вошли четыре нокаута: от Иржи Прохазки, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондеса и Камару Усмана.
Мнения фанатов ММА касательно того, какой из нокаутов был самым лучшим, разделились.
"Безоговорочно! Нокаут года - Иржи Прохазка", "Самый лучший нокаут у Иржи. Такой креатив в полутяжелом весе, еще и наглухо вырубил", "Нокаут Камару - как же он красив", "Прохазка зверь, хотя и нокаут с вертушки от Игнасио Бахамондеса тоже смотрится эффектно", "Как же мне нравится нокаут Роуз - идеальный хайкик", - пишут болельщики в комментариях.