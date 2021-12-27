Представлены лучшие нокауты года в UFC (видео)

Самый популярный промоушн смешанных единоборств UFC представил лучшие нокауты уходящего года, сообщает УНИАН.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал UFC.

В подборку вошли четыре нокаута: от Иржи Прохазки, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондеса и Камару Усмана.

Мнения фанатов ММА касательно того, какой из нокаутов был самым лучшим, разделились.