МИД РФ о гарантиях безопасности: Мы не блефуем

Предложения России о гарантиях безопасности не являются блефом, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает Корреспондент.

"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься" , - сказал он.

Рябков отметил, что переговоры по данному вопросу могут проходить на разных треках.

"Мы не исключаем и другие треки, думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть", - сказал он.

В МИД РФ настаивают на срочности рассмотрения данного вопроса.

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток" , - добавил Рябков.