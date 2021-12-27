Во многих областях ожидаются метели, возможны отключения энергоснабжения

В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий, в ряде областей объявлен I уровень опасности (желтый), сообщает Интерфакс-Украина.

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"27 декабря днем в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, на протяжении 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см), налипание мокрого снега" , - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В южной части, днем и в центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица; по всей Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.