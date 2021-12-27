В РФ заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва "не планирует и не планировала" вторжение на Украину. В то же время она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий, сообщает ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история информации" , - сказала она.

Российский политик также обвинила НАТО в "активном освоении" территории Украины.