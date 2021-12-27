В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"
Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва "не планирует и не планировала" вторжение на Украину. В то же время она обвинила страны НАТО в якобы активном военном освоении украинских территорий, сообщает ТАСС.
"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история информации", - сказала она.
Российский политик также обвинила НАТО в "активном освоении" территории Украины.
"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз. Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность", - отметила Матвиенко.