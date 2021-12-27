Электромобили и гибриды заняли 26 % авторынка Евросоюза

Рынок легковых автомобилей в ЕС переживает не лучшие времена из-за дефицита полупроводников. Тем не менее продажи электромобилей всех вариантов, включая модели с водородными ячейками и гибриды с возможностью внешней зарядки, продолжают расти. В этом сегменте безусловным лидером остаётся продукция Tesla, сообщает 3Dnews.

По данным JATO Dynamics, в ноябре общий объём рынка легкового транспорта ЕС уменьшился на 18 % до 855 281 машин в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, в свою очередь, в ноябре 2020 года наблюдался спад на 29 % в сравнении с тем же месяцем 2019 года.

Тем не менее электромобили в Европе продаются очень хорошо. Доля регистраций машин с возможностью внешней электрической подзарядки составила в этом месяце 26 % — регуляторы внесли в базы 217 709 электромобилей, включая оснащённые портами зарядки гибриды и более экзотические виды электротранспорта. По мнению экспертов, стабильный рост спроса на электромобили частично объясняется ростом интереса населения к этому виду автомобилей, частично — инициативами правительств и производителей, стимулирующих переход на новые виды транспорта.

Безусловным лидером продаж стала Tesla Model 3 — всего продано 10 739 машин, в общем рейтинге автомобилей она занимает 12 место. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года число регистраций модели выросло на 119 %. Примечательно, что совсем недавно один из крупнейших в Париже таксопарков — компания G7 приостановила использование данной модели из-за инцидента со смертельным исходом, в результате которого пострадали десятки человек.

Второе место занимает Renault ZOE (8 658 машин, второе место в рейтинге электромобилей и 21 — в общем зачёте), третье — Dacia Spring (5746, 39 место соответственно). Четвёртое, пятое и шестое места соответственно заняли Tesla Model Y, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4, седьмое и восьмое — Hyundai Ioniq 5 и Ford Mustang Mach-E.

Среди гибридов с возможностью внешней подзарядки в тройку вошли Peugeot 3008 (3855), Volvo XC40 и Ford Kuga (в США продаётся как Ford Escape).