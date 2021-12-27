Как долго можно хранить пищу в холодильнике: инструкция

Если ты хочешь избежать пищевого отравления, то однозначно тебе следует знать, сколько можно хранить продукты в холодильнике. Особенно актуально это в период праздников, когда еды слишком много, сообщает 24 Канал.

Прежде всего, заметим, что готовые блюда обязательно нужно ставить в холодильник. Это позволит им не портиться в считанные часы. Но сначала еде нужно остыть, ведь высокая температура может вывести из строя сам холодильник. Об этом тоже следует помнить.

Что касается низкотемпературного хранения, то его цель – защитить тебя от бактерий и микроорганизмов: сальмонеллы, кишечной палочки или C. botulinum. Они могут стать причиной пищевого отравления или других проблем, связанных со здоровьем.

Правило 2 часов

FDA США (Управление продовольствия и медикаментов) утверждает, что продукты, требующие охлаждения, следует класть в холодильник, как только ты вернешься домой. Речь идет, например, о курке, мясе, яйцах, морепродуктах и ​​т.д.

Само правило 2 часов подразумевает, что ты никогда не должен оставлять продукты такого типа при комнатной температуре более 2 часов. Кроме того, это касается сырых продуктов, а также готовых для употребления блюд или остатков пищи.

Как долго можно хранить еду в холодильнике

Приготовленное мясо или курица: от 3 до 4 дней в холодильнике и от 2 до 6 месяцев в морозильной камере.

от 3 до 4 дней в холодильнике и от 2 до 6 месяцев в морозильной камере. Курица или жареные нагетсы: от 3 до 4 дней в холодильнике и от 1 до 3 месяцев в морозильной камере.

от 3 до 4 дней в холодильнике и от 1 до 3 месяцев в морозильной камере. Пицца: от 3 до 4 дней в холодильнике и от 1 до 2 месяцев в морозильной камере.

от 3 до 4 дней в холодильнике и от 1 до 2 месяцев в морозильной камере. Салат: 3 – 4 дня в холодильнике, но замораживание не рекомендуется.

3 – 4 дня в холодильнике, но замораживание не рекомендуется. Говядина: от 3 до 5 дней в холодильнике и от 4 до 12 месяцев в морозильной камере.

от 3 до 5 дней в холодильнике и от 4 до 12 месяцев в морозильной камере. Супы: от 3 до 4 дней в холодильнике и от 2 до 3 месяцев в морозильной камере.

от 3 до 4 дней в холодильнике и от 2 до 3 месяцев в морозильной камере. Яйцо: до 4 – 5 дней в холодильнике, большинство продуктов, приготовленных с его использованием, не рекомендуется замораживать.

до 4 – 5 дней в холодильнике, большинство продуктов, приготовленных с его использованием, не рекомендуется замораживать. Рыба: от 1 до 3 дней в холодильнике и от 2 до 8 месяцев в морозильной камере.

от 1 до 3 дней в холодильнике и от 2 до 8 месяцев в морозильной камере. Морепродукты: от 1 до 10 дней в холодильнике, некоторые из них можно замораживать на срок до 18 месяцев, а есть другие, которые тоже нельзя замораживать.

от 1 до 10 дней в холодильнике, некоторые из них можно замораживать на срок до 18 месяцев, а есть другие, которые тоже нельзя замораживать. Свежая курица или индейка: 1 – 2 дня в холодильнике и до 9 месяцев или 1 год в морозильной камере.

1 – 2 дня в холодильнике и до 9 месяцев или 1 год в морозильной камере. Колбасы: в холодильнике сырые от 1 до 5 дней, вареные до 1 недели; в морозильной камере, приготовленные от 1 до 2 месяцев и сырые до 6 месяцев.

в холодильнике сырые от 1 до 5 дней, вареные до 1 недели; в морозильной камере, приготовленные от 1 до 2 месяцев и сырые до 6 месяцев. Расфасованные хот-доги и бутерброды: в холодильнике от 1 до 2 недель и морозильной камере от 1 до 2 месяцев.

в холодильнике от 1 до 2 недель и морозильной камере от 1 до 2 месяцев. Бургеры: в холодильнике от 1 до 2 дней и замороженные от 3 до 4 месяцев.

Теперь ты знаешь, сколько времени можно хранить еду в холодильнике. Мы же рекомендуем использовать маркировку, ведь есть высокие шансы, что мамины голубцы будут стоять в холодильнике дольше, чем нужно.