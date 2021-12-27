Ускоряем зарядку смартфона включив одну функцию

Каждый активный пользователь гаджетами ненавидит те моменты, когда в суматохе нужно выискивать подходящий источник энергии, чтобы подзарядить смартфон или лэптоп. И в 99% случаях это происходит в самый неподходящий момент, сообщает УНИАН.

Как правило, на полный заряд обычно уходит от 3 до 10 часов, в зависимости от блока питания. Вот только не все знают, что данную процедуру можно существенно убыстрить. Достаточно на своём девайсе включить функцию, которая была там с самого ее начала.

Речь идет о "режиме полета".

Здесь все просто: когда телефон перебывает в своём стандартном режиме, он то и дело пытается связаться с мобильными вышками и достоверно определить где вы находитесь.

Модуль GPS, безусловно, можно обесточить, тем самым уменьшив загруженность на аккумулятор, но геолокация возобновится через мобильную сеть вместо спутников. При ухудшении качества связи расход энергии вырастет ещё больше.

Насколько быстрее заряжается смартфон в режиме полета? В ходе написания статьи мы встретили всевозможные цифры, определяющие ускорение процесса зарядки: на 1,5% быстрее, на 10%, 20% и т.д.

А все потому, что выигрыш во времени детерминируется несколькими факторами. А именно:

состоянием аккумуляторной батареи;

моделей смартфона (и емкости аккумулятора);

показателем энергообеспечения радиомодулей (он не всегда идентичен даже для одного и того же мобильного устройства).

В нашем случае, за первые полчаса зарядки iPhone SE 2020 в стандартном режиме ёмкость батареи восстановилась лишь на 28%, тогда как в авиарежиме – на 33%. В целом, авиарежим поможет сэкономить до 10-15 минут. Конечно, режим полета укорачивает время зарядки лишь в том случае, если вы при этом не используете смартфон.

Кстати, режим в самолёте на компьютере тоже направлен на то, чтобы заглушить все передатчики – тем самым вы ускорите подзарядку аналогично мобильному девайсу.