Назван лучший тренер года в Украинской Премьер-лиге

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в 2021 году, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт УПЛ.

Лучшим Луческу был признан решением Всеукраинского объединения тренеров, которое определяло победителя по пяти критериям.

Средний балл Луческу - 4,50. Он опередил главного тренера "Зари" Виктора Скрипника (4,34), главного тренера "Днепра-1" Игора Йовичевича (4,30), экс-наставника "Шахтера" Луиша Каштру (4,22) и нынешнего главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби (4,20).

Напомним, в 2021 году "Динамо" под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.

Луческу шесть раз в этом году признавался лучшим тренером тура в УПЛ.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"