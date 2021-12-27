Турция готова содействовать снижению напряженности между РФ и НАТО
Власти Турции, если в этом будет необходимости, будут готовы рассмотреть меры, которые снизят напряженность между РФ и НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Если у России есть конкретные ожидания в отношении Турции, чтобы снизить напряженность между РФ и НАТО, то мы будем готовы сделать все, что в наших силах", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TRT World.
"Никому не выгоден конфликт в нашем регионе", - добавил Чавушоглу.