Более 4000 грн: каким студентам увеличат стипендию в 2022 году
Для украинских студентов высших учебных заведений в 2022 году предусмотрено увеличение академических и именных стипендий более чем в 1,5 раза, а для получателей профессионального образования более чем в 2,5 раза, сообщает Сегодня.
Соответствующие изменения предусмотрены проектом Госбюджета на следующий год.
Академическая стипендия
Размер "обычной" стипендии с 1 января изменится так:
- для учащихся профессиональных учреждений (профессионально-технического) образования 1250 грн;
- для студентов, получающих образование в учреждениях профессионального высшего образования степени "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" и "бакалавр" – 1510 грн.
- повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов составит 1930 грн;
- для студентов высших учебных учреждений, получающих степень "младшего бакалавра", "бакалавра", "специалиста" или "магистра" – 2000 грн;
- 2550 грн составит повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов.
Президентская стипендия
Уже с 1 января размер ежемесячной стипендии от президента Украины составит:
- 2750 грн для студентов профессиональных заведений образования;
- 3320 грн для учащихся учреждений профессионального высшего образования, получающих уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр";
- для студентов ВУЗов и научных учреждений, которые получают степень "младший бакалавр", "бакалавр", "специалист" или "магистр" – 4400 грн.
Стипендии от Кабинета министров
С нового года особо старательные студенты могут получить именную или академическую стипендии от Кабмина:
- для студентом профтехнических учрежедений она составит 2500 грн;
- для студентов, которые в профтехнических образовательных учреждениях получают квалификацию "младшего специалиста", "профессионального младшего бакалавра" или "бакалавра" - 3020 грн.
- для студентов ВУЗов сума составит 4000 грн.
Отдельные размеры стипендий установлены и для победителей языково-литературного конкурса Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко.
С 1 января студенты будут получать:
- 2870 грн, учась в учреждениях профессионального высшего образования;
- 3800 грн — для студентов высших учебных заведений.