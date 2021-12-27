Продажи в США в праздничный сезон подскочили на 8,5% - доклад

Продажи в США в праздничный сезон подскочили на 8,5% по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения расходов потребителей на одежду, украшения и электронику, показал доклад Mastercard SpendingPulse, сообщает Интерфакс-Украина.

Продажи в праздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря) выросли как в физических магазинах, так и онлайн. Потребители начали выбирать подарки раньше обычного в текущем году на фоне многочисленных акций и предложений от ритейлеров.

Продажи одежды подскочили на 47%, ювелирных украшений - на 32%, электроники - на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Продажи во всех трех категориях увеличились, как минимум, на 20% по сравнению с допандемийным уровнем в 2019 году.

Продажи в торговых центрах выросли на 21% по сравнению с прошлым годом и на 11% по сравнению с 2019 годом.

Тем временем продажи онлайн увеличились на 11%. На электронную торговлю пришлось около 21% от всех продаж в праздничный сезон.