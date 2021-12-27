Британское агентство Vehicle Contracts провело исследование, чтобы определить, какая из европейских столиц является самой дешёвой по стоимости содержания автомобиля, сообщает ТопЖир.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как цена на топливо, затраты на заправку, парковку, техническое обслуживание и стоимость обязательного страхования.

Оценив все показатели, эксперты пришли к мнению, что дешевле всего содержать автомобиль в Киеве. В украинской столице отметили самую низкую стоимость зарядки электромобилей и самые низкие цены на парковку на улицах города.

Топ-5 самых дешевых столиц по стоимости содержания авто