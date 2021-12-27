Лавров: Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, а потом обвинить РФ, сообщает Новое время.
"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", — сказал он в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
По словам главы российского МИД, Запад "накачивает" Украину вооружениями.
"Они накачивают вооружениями. Хвастаются, что поставили боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов", — сказал он.
Лавров также прокомментировал опасения США и ЕС относительно наращиваний российских войск у границ Украины.
"Это хамство — выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", — резюмировал он.