Лавров: Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать "маленькую войнушку" в Украине, а потом обвинить РФ, сообщает Новое время.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности" , — сказал он в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По словам главы российского МИД, Запад "накачивает" Украину вооружениями.

"Они накачивают вооружениями. Хвастаются, что поставили боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов" , — сказал он.

Лавров также прокомментировал опасения США и ЕС относительно наращиваний российских войск у границ Украины.