Опубликован проект новой конституции Беларуси

В Беларуси вынесли на общественное обсуждение проект обновленной конституции страны. Документ разместили на сайте Национального правового интернет-портала, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Белорусам предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Сделать они это могут в виде письма на электронную почту Национального центра правовой информации или через электронную форму на его сайте.

Что предлагает проект Конституции Беларуси

Среди главных изменений, которые предлагается внести в конституцию:

ограничение количества президентских сроков (максимум 2);

увеличение возрастного порога для кандидата в президенты (не моложе 40 лет);

запрет выдвигаться в президенты владельцам иностранного гражданства, лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств;

у президента забрали право назначать членов Центризбиркома, а также назначать и увольнять председателей Конституционного суда и Верховного суда;

Всебелорусское народное собрание может сместить президента, если он нарушит Конституцию;

в случае гибели президента его обязанности переходят к главе Совета Республики;

президент Беларуси после завершения своего срока может прижизненно быть членом Совета Республики.

Полный текст проекта обновленной Конституции Беларуси:

Напомним, Александр Лукашенко не исключал проведение президентских выборов после принятия новой конституции.