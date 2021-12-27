Что делать, если автомобиль провалился под лед: советы

Снегопады и морозы, так радовавшие нас ещё неделю назад, до 31 декабря, увы, не продержаться. Вместе с теплом оттает и лёд, сковавший водоёмы. А значит начнётся «сезон подлёдной езды», как называют его сотрудники ГСЧС, сообщает The Page.

Ежегодно, несмотря на предупреждения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, под лед уходят 30-50 автомобилей. Чаще всего это транспортные средства рыбаков, предпочитающих ради экономии времени парковаться не на берегу, а на льду. Все более уверенную конкуренцию им составляют всевозможные дрифтеры и блогеры. Спасибо им за это — благодаря их видео у нас есть возможность поэтапно разобрать алгоритм вызволения из тонущего автомобиля и увеличить шансы на спасение последнего. Итак, если ваши ангелы-хранители не сумели отговорить вас, то хотя бы минимизируйте риски.

1. Пройдитесь пешком по предполагаемому маршруту с инспекционной целью. Подсказками могут служить свежие следы других автомобилей. Нужно убедиться, что лед везде достаточной толщины и на пути не встречаются промоины, лунки, трещины и полыньи. Только для полного профана ледяное поле выглядит цельным. На самом деле толщина льда на любом водоеме разная. На большей глубине вода промерзает медленнее — бьющие со дна ключи подогревают лед «изнутри», ручьи и канализационные стоки – с боков, а температурные колебания воздуха расширяют и сжимают лед, создавая «пропарины».

У берега, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов лед всегда тоньше. Прислушивайтесь и приглядывайтесь к его поведению – если лед под ногами трещит или «свистит», лучше не продолжать.

Также избегайте мест у густых камышей, где растут деревья и торчат коряги, – там лед всегда тоньше. Как и под сугробами — слой снега перекрывает доступ холода ко льду. Поэтому безопаснее всего выходить на берег там, где лед виден и не покрыт снегом. Прочность льда легко отличить по цвету. Самым прочным является лед голубого цвета, а вот белый минимум в 2 раза тоньше. Матово-белые, желтоватые или серые участки нужно не только объезжать, но и обходить. Наибольшую опасность представляют собой темные участки – они быстрее всего прогреваются на солнце, а значит, и истончаются. Безопасная толщина льда для проезда автомобилей начинается с отметки 30 см.

2. Высадите всех пассажиров. Одно дело – спасаться самому и совсем другое – отвечать за кого-то еще. Кто знает, умеют ли они плавать и как поведут себя во внештатных ситуациях?

3. Подготовьте «аварийный молоток», комплект запасной одежды и обуви, положив его в герметичный пакет или сумку. Туда же стоит сложить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Даже если вам удастся покинуть тонущий автомобиль, в любом случае вы промокнете. А ветер и мороз на открытой территории лютуют куда сильнее, чем на берегу, и мокрая одежда моментально обледенеет. Во второй пакет сложите дрова, жидкость для разжигания костра и спички/зажигалку.

4. Постарайтесь не кататься в одиночку — у вас должен быть автонапарник. И не только для хранения пакетов и съемки параллельным курсом — в идеале для того, чтобы второе авто могло в случае чего вытащить ваш автомобиль. То есть оно должно быть обутым в приличную зимнюю резину и иметь лебедку или на худой конец крюк с уже одетым рывковым тросом максимальной длины.

Перед выездом убедитесь, что буксировочные проушины на вашем автомобиле целы и есть ли они вообще – сегодня даже в кроссоверах стационарные проушины заменяют вкручиваемыми. Если это именно ваш случай, не поленитесь установить их.

И помните: выезжать на незнакомый лед одновременно двумя автомобилями – риск еще больший.

5. Опустите стекла и разблокируйте двери. Автомобили редко проваливаются под лед сразу обеими осями, а значит, у вас будет 5-20 секунд на то, чтобы его покинуть. Если вы не сможете открыть двери, есть шанс выбраться наружу через оконный проем. Помните, что первой тонет самая тяжелая часть – та, где находится моторный отсек. Если успели выбраться наружу, постарайтесь открыть все боковые двери – так вы замедлите погружение, а то и вовсе оставите автомобиль на поверхности. И если все случилось на мелководье, есть шанс вытащить его своими силами. Опускать стекла необходимо еще и потому, что в воде может закоротить стеклоподъемники, а «аварийными молотками» оснащаются далеко не все коммерческие транспортные средства, не говоря уже о личных.

6. Если вы пренебрегли всеми вышеперечисленными советами и оказались заперты на дне водоема, еще не все потеряно. Избавьтесь от максимума одежды – при всплытии она будет в буквальном смысле тянуть вас вниз, напитавшись водой и потяжелев на несколько килограммов. Кроме того, она будет предательски цепляться за любые выступы. Первые две-три минуты вам не будет холодно благодаря мощным выбросам адреналина. Открыть двери под водой не получится даже у Василия Вирастюка — будет мешать давление воды. Открыть их удастся, только когда вода заполнит половину салона. Отсутствующий «молоток для разбивания стекол» заменит один из стержней съемного подголовника.

Еще до «прорыва» важно сориентироваться, куда вам нужно плыть. Дело в том, что даже самое ленивое течение за минуту успевает отнести автомобиль на десяток метров в сторону. А подо льдом, покрытым снегом, темно даже в самую солнечную погоду. Поэтому отыщите глазами наиболее светлое место в «потолке» — именно оно и будет полыньей, к которой следует стремиться. Навигационной подсказкой станут тянущиеся к ней из автомобиля пузырьки воздуха.

7. Выбравшись на свет Божий, возвращайтесь на берег по своим же следам. Отдышавшись, постарайтесь больше не останавливаться – лучше всего вас согреет именно движение. Попросите очевидцев вызвать скорую помощь и спасателей, поделиться с вами сухой одеждой и переодеться в натопленном салоне. Если переодеться не во что, выжмите свою одежду и для сохранения тепла укутайтесь в полиэтилен. Пить горячий чай можно только после того, как переоденетесь и окажетесь в теплом помещении. Хуже, если на берегу вас никто не ждет – тогда нужно бежать в направлении ближайшего жилья или автомобильной дороги.