За год в ЕС вакцинировали более 78% взрослого населения

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в видеообращении сообщила о вакцинации в Евросоюзе за минувший год более 78% взрослого населения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС" , - объявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула важность вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции, особенно в условиях распространения штамма "омикрон", отметив также значение третьей, бустерной, прививки.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз располагает достаточным количеством доз вакцин для всех, включая третью дозу.