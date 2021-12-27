В Киеве создают штаб территориальной обороны; система терробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

В январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений" , – подчеркнул Виталий Кличко.

Фото: КГГА

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города.

"Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны" , - отметил Кличко.