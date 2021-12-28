Разрешение не платить за свою землю: кто может избежать налога

Украинцев обяжут уплачивать налоги на земельные участки с 1 января 2022 года. Однако некоторые граждане могут избежать этого, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в проекте закона №5600, который вступает в силу 1 января.

Таким образом, категориями граждан, которые могут не уплачивать являются:

собственники земельных участков, использующих землю для нужд;

люди, которые продают продукцию со своего пая, однако при уплате необходимых налогов на доход;

владельцы дач и придомовых участков размером до 50 соток;

владельцы земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;

владельцы участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

Что происходит с рынком земли?

Сразу после запуска рынка земли в Украине цена за гектар была слишком низкой и достигала 1000 – 1300 долларов.

Однако, по словам руководителя отдела земельной политики и имущественных отношений МХП, совладельца земельного агентства "Властелин" Владимира Нагорного, в следующем году ситуация изменится.

По мнению эксперта, с 2022 года цена на гектар украинской земли вырастет примерно на 300-500 долларов и средняя стоимость будет составлять 2,5 – 3,5 тысячи долларов за гектар.