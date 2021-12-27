Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч подписей

Новость о том, что в Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий, вызвала среди украинцев возмущение. На сайте президента появилась петиция об отмене приказа, сегодня она набрала необходимое количество подписей, сообщает УНИАН.

Автор петиции назвала приказ от Минобороны о воинском учете для женщин "издевательствами".

Эту петицию подписали уже более 25 тысяч человек. Теперь она находится в статусе "Ожидает рассмотрения".

"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313! Пользоваться только перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994" , - говорится в тексте требования отмены приказа.

Автор петиции отметила, что теперь почти все женщины Украины должны быть военнообязанными. Это она называет "безобразием".

"Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Ни одного переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации" , - отметила автор.

Теперь, когда петиция набрала необходимое количество голосов, должны рассмотреть.