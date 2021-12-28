Легкий картофельный рулет с грибами на Новый год

Накануне праздников особенно ценятся рецепты необычных и интересных блюд, которые можно приготовить быстро и с использованием небольшого количества ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Его можно приготовить из овощей, с рыбными добавками, с грибами или ветчиной. Самым пикантным на вашем праздничном столе станет картофельный рулет с грибами. Рецепт этого блюда – читайте ниже.

Ингредиенты

  • Картофель - 0,5 кг
  • Мука – 3-5 ст. ложек
  • Грибы – 350 г
  • Репчатый лук – 2 головки
  • Желток одного яйца
  • Кунжут
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Соль.

Способ приготовления

  • Почистите картофель, отварите его до готовности. Дайте немного остыть и натрите на мелкую терку.
  • Лук мелко нашинкуйте и обжарьте.
  • Грибы мелко нарежьте и обжарьте отдельно. Для рулета подойдут любые грибы, можно взять шампиньоны.
  • Смешайте половину луковицы с шампиньонами, а вторую половину – с натертым на мелкой терке отварным картофелем.
  • Оба фарша нужно посолить, добавить специи и немного муки – для густой консистенции.
  • На противень выкладывайте сначала слой из картофельного фарша. Сверху – грибной фарш. Посыпьте зеленью. Также можно посыпать тертым твердым сыром.
  • Чтобы рулет было удобнее закручивать, используйте пищевую пленку.
Легкий картофельный рулет с грибами на Новый год: готовим на скорую руку
Как закручивать картофельный рулет с грибами
  • Скрутите рулет, помажьте его взбитым желтком и посыпьте кунжутом.
  • Запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. Готовый рулет режем на порционные куски и украшаем зеленью.

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