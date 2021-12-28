Легкий картофельный рулет с грибами на Новый год

Накануне праздников особенно ценятся рецепты необычных и интересных блюд, которые можно приготовить быстро и с использованием небольшого количества ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Его можно приготовить из овощей, с рыбными добавками, с грибами или ветчиной. Самым пикантным на вашем праздничном столе станет картофельный рулет с грибами. Рецепт этого блюда – читайте ниже.

Ингредиенты

Картофель - 0,5 кг

Мука – 3-5 ст. ложек

Грибы – 350 г

Репчатый лук – 2 головки

Желток одного яйца

Кунжут

Зелень

Растительное масло

Соль.

Способ приготовления

Почистите картофель, отварите его до готовности. Дайте немного остыть и натрите на мелкую терку.

Лук мелко нашинкуйте и обжарьте.

Грибы мелко нарежьте и обжарьте отдельно. Для рулета подойдут любые грибы, можно взять шампиньоны.

Смешайте половину луковицы с шампиньонами, а вторую половину – с натертым на мелкой терке отварным картофелем.

Оба фарша нужно посолить, добавить специи и немного муки – для густой консистенции.

На противень выкладывайте сначала слой из картофельного фарша. Сверху – грибной фарш. Посыпьте зеленью. Также можно посыпать тертым твердым сыром.

Чтобы рулет было удобнее закручивать, используйте пищевую пленку.

Как закручивать картофельный рулет с грибами

Скрутите рулет, помажьте его взбитым желтком и посыпьте кунжутом.