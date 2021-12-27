В Италии запретили платить наличкой за покупки дороже 1000 евро

В Италии с 1 января 2022 лимит на платежи наличными будет снижены с 2000 евро до 1000 евро (около 30 тыс. грн в эквиваленте). Таким образом правительство страны борется с теневой экономикой, что должно помочь в преодолении последствий коронакризиса, сообщает Обозреватель.

До июля 2020 года лимит на наличные платежи в Италии составлял 3000 евро. С тех пор лимит снижают уже второй раз, пишет La Reppublica.

Рассчитываться наличными с 1 января можно будет, если сумма не превышает 999 евро включительно.

Лимит распространяется на такие операции:

денежные переводы как в адрес физических, так и в адрес юридических лица (т.е. покупки в магазинах тоже входят в этот пункт);

обмен валют;

займы и пожертвования, даже если оборот наличности происходит между членами семьи;

переводы ценных бумаг на предъявителя в евро или в иностранной валюте, осуществляемый по любой причине между различными субъектами, будь то физические или юридические лица.

Исключение составляет обналичивание денег с карты или внесение налички на банковский счет. Причина заключается в том, что такие операции не является переводом между разными субъектами.

Также в Италии владельцы магазинов и другие предприниматели будут обязаны принимать карты при покупке на любую сумму. Если продавец откажется продать товар или услугу за безнал, он заплатит штраф в сумме от 30 евро плюс процент от стоимости покупки.

Ограничение в 1000 евро действовало в Италии еще шесть лет назад. Но потом оно было отменено, в 2016-м году правительство Маттео Ренци снова увеличило граничную сумму расчета наличкой до 3000 евро. Теперь старый лимит вернули.

"Банк Италии провел исследование последствий повышения потолка [расчета наличными] в 2016 году. Оказалось, что оно привело к увеличению теневой экономики экономики на 0,5 процентного пункта. Авторы [исследования] пришли к выводу, ...что более жесткие ограничения в обращении наличных являются эффективными инструментами борьбы с уклонением от уплаты налогов" , – говорится в статье La Reppublica.

Италия, как и многие страны Западной Европы (например, Германия) с трудом переходит на безналичные платежи. В большинстве небольших торговых точек продавцы до сих пор предпочитают расчеты исключительно наличными. Это вредит экономике страны, ведь доходы "налом" проще скрыть от налоговой, чем безналичные поступления.

Ограничения на расчеты наличными способствуют детенизации экономики. Кроме того, они приводят к развитию cashless-сегмента, в результате чего снижаются расходы государства на изготовление денег, а также расходы банков на инкассацию и хранение налички.